¿Gisele Bündchen es la inspiración para el maquillaje de las modelos en el Victoria’s Secret?

El Victoria’s Secret Fashion Show es uno de los más eventos más esperados por las modelos y los amantes de la moda. No solo en la pasarela se vive la algarabía, también es en el backstage, donde se preparan pasar salir a escena.

Son los trajes espectaculares de lencería los que crean gran expectativa para los asistentes y a ello se le suma el maquillaje que llevan. Para ello, la encargada oficial es Charlotte Tilbury, quien reveló a People que se ha inspirado en uno de los ángeles más representativos de la marca: Gisele Bündchen.

“Ella ha sido básicamente mi inspiración. Su look me recuerda al de una diosa dorada. No será pesado ni con mucho contouring”,comentó.

Como se recuerda la última vez que realizó el make up para Victoria’s Secret, fue un poco más intenso. Este año, será más natural para resaltar los rasgos de las modelos.

Respecto al maquillaje de ojos, la experta indica que la clave es que lleven un tono suave, eligiendo el rosado como protagonista. Además, de una prebase dorada que les ayudará a irradiar una luz en su rostro.