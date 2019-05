¿Eres fanática de la historia de Aladdín? Esta colección de maquillaje te encantará

Este 2019, Disney nos sorprenderá con el remake con personajes de carne y hueso de la película de Aladdín. La noticia ha fascinado a muchas de nosotras, ya que si eras niña o adolescente en los años 90 este largometraje probablemente se volvió uno de tus favoritos y vestirte como la princesa Jazmín quizás era uno de tus sueños.

Pensando en ello, MAC ha lanzado una línea de maquillaje inspirada en la historia y que se llama ‘The Disney Aladdin Collection by M·A·C’. Esta consta de una paleta de 9 sombras (‘Eyeshadow Palette Jasmine’), delineador de ojos ‘Graphblack Technakohl’, el bronceador ‘Your Wish Is My Command’, los polvos iluminadores son ‘Always One Jump Ahead’, cuatro tonos de labiales y un gloss.

Estos productos ya se encuentran a la venta en Lima en Saga Falabella y van desde los 75 soles hasta los S/ 150 aproximadamente. La película se estrenará el próximo 23 de mayo y tiene a Mena Massoud como Aladdín, Naomi Scott será Jasmín y Will Smith interpretará a El Genio de la Lámpara.

Se debe resaltar que esta colección no es la primera inspirada en el mundo de Disney que se encuentra en el mercado para deleite de las amantes del maquillaje y ese fascinante universo con el que muchas de nosotras crecimos.