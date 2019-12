¿Eres fan de Hello Kitty? Lanzan línea de esmaltes dedicada al personaje

Hello Kitty cuenta con miles de seguidoras alrededor del mundo. Debido a ello se ha creado colecciones de ropa, calzado inspirado en el personaje, entre otros productos para deleite de sus fanáticos.

Por tal motivo en conmemoración de su 45 aniversario de creación, sus creadores (SANRIO) junto a OPI han desarrollado una colección de esmaltes que cuenta con 15 tonalidades aproximadamente.

Esos colores llevan nombres como: A Hush of Blush Let’s Be Friends! Let’s Celebrate! Born to Sparkle My Favorite Gal Pal Let Love Sparkle Pile on the Sprinkles Hello Pretty Dream in Glitter All About the Bows A Kiss on the Chìc Isn’t She Iconic! Glitter to My Heart Many Celebrations to Go! Glitter All the Way

Si deseas adquirir alguno de estos tonos, los podrás encontrar en los diferentes centros comerciales y también en los principales salones de belleza del país.