¿Eres dulce o atrevida? Luana Barrón te dice el color de esmalte ideal según tu personalidad

No cabe duda de que los esmaltes forman parte importante del look de cualquier mujer, ya que el tono que llevas en manos y pies harán que tu outfit resalte. Aunque, muchas chicas escogen el color basándose en el look que llevan, hay otras que lo hacen de acuerdo a su edad y también tenemos a aquellas que lo realizan según su personalidad.

Por ejemplo, los tonos pasteles son ideales para aquellas chicas que tienen una personalidad dulce y para las más atrevidas los diferentes tipos de rojo que existe son los adecuados.

¿Pero cómo elegir basándose en eso? Para ayudarte, Luana Barrón, influencer peruana de belleza, junto a OPI ha lanzado una colección que incluye 12 esmaltes.

Descubre las tonalidades del esmalte de acuerdo con el nombre. (Foto: OPI)

Para las más dulces tenemos: Rydell forever, ¿was it all just a dream?, meet a boy as cute as can be, frenchie like to Kiss y sweet heart.

Para las audaces: Adam said it’s new year’s eve, Red lights where ahead, barefoot in Barcelona y this shade is blossom.

Para las que tienen un poco de ambas personalidades están: this colors making waves, Berlin there done that y wanna wrap.

Luana Barrón junto a la colección que ha realizado. (Foto: OPI)

Cabe destacar que para que tus uñas se vean fabulosas y no se debiliten por el uso de esmalte es importante limarlas y verificar que antes de aplicar el color no quede rastro del color anterior. También, recuerda colocar una capa protectora al inicio y al final.