Deslumbra en Navidad con el look Hello Sunshine y tú misma maquíllate

Junto a una vestimenta adecuada, un sencillo pero hermoso peinado, también es necesario un maquillaje que impacte para que luzcas más linda de lo normal en tu cena de Navidad.

Para lograrlo no necesitas de mucho trabajo pues en esta nota te presentamos los trucos que debes seguir para cautivar a todos con tu look Hello Sunshine.

A continuación, te presentamos el paso a paso a cargo de Luis Casco, Embajador de Belleza Internacional de Mary Kay. En el rostro de la modelo María Paz Gonzales Vigil, él te enseñará lo que debes hacer para maquillarte como una experta.

1. Primer paso: tus ojos

Para unos ojos impresionantes, utilizar un trío de sombras compactas en tonos Sweet Cream, Hazelnut y Espresso. Aplica el primer tono desde el lagrimal, el segundo en el párpado móvil para lograr una mayor profundidad y el último como un delineador.

Para intensificar la mirada, puedes utilizar un delineador en gel y máscara para pestañas.

2. Segundo paso: tus mejillas

Para tener un aspecto brillante en tu rostro, ponle un toque rosado a tus mejillas con el Rubor Mineral Compacto Strawberry Cream.

3. Tercer paso: tus labios

Si quieres un look de impacto, utiliza el lápiz delineador para labios Medium Nude y compleméntalo de forma perfecta con un brillo lavial de color café.

Mira en este video el paso a paso de tu maquillaje