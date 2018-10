Cosmética natural y correcta alimentación: el dúo perfecto para sanar tu piel

¿Sabías que una mujer se pone al cuerpo de 2 a 3 kilos de toxinas en un año entre cosméticos, desodorante, cremas, tintes y que por una noche que no te quitas el maquillaje, se envejece cinco días? O ¿Tenías presente que tu alimentación y estado de ánimo son grandes enemigos para que tu piel luzca radiante?

Día a día aparecen nuevos productos que ofrecen soluciones inmediatas para las ojeras, el acné, arrugas, resequedad, entre otros problemas como el envejecimiento. Sustancias nocivas y tóxicas como los parabenos, ftalatos, PEG, etanolaminas, protectores solares químicos, fragancias sintéticas, BHT, BHA, pueden estar presentes en los más comunes y son los que más daño ocasionan.

Conociendo esto, muchas han decidido darle un respiro a su piel y sumarse a un estándar limpio, sostenible, en comunión con todo lo que nos rodea y que permite estar bien tanto por dentro como por fuera: la cosmética natural y alimentación balanceada.

“La cosmética industrial te enseña a cubrirte y no ver hacia adentro la raíz del problema. No creemos que lo que está en nuestro estómago se traduce al rostro y conforme vas conociendo tu cuerpo descubres que es una verdad absoluta. El rostro es un espejo de lo que está en el estómago. Una erupción que aparece de la nada es la forma en que tu cuerpo te dice que pares, que revises lo que estás haciendo a diario”, comenta a El Comercio Lourdes Martínez, CEO de Lou Botanicals & Co.

Ella creó la marca de maquillaje natural cuyos productos están elaborados con insumos orgánicos, que no solo cuidan tu piel, sino también el medio ambiente. Es así que recurre a aceites esenciales con propiedades antiinflamatorias que te rejuvenecen, semilla de frambuesa o melocotón, aceite de flores de Bulgaria, café orgánico, aceite de coco, cúrcuma, kion, clorofila, cacao orgánico, entre otros productos de la naturaleza que ayudan a desintoxicar tu piel y que son de uso diario.

Las rosas orgánicas en polvo usadas en mascarillas de limpieza promueven la regeneración celular y disminuyen la inflamación. (Foto: Instagram @loubotanicals)

¿Cómo la alimentación influye en el aspecto de la piel?

Uno de los principales problemas que desencadena el estrés es la aparición de psoriasis o rosácea, así como cuadros de acné, los mismos que afectan la apariencia de la piel y hacen que las mujeres intenten “maquillar” el problema, pero solo consiguiendo que se dañe más. En este caso, lo mejor es conocer primero cómo funciona nuestro cuerpo y luego tratar de controlarlo con la ingesta de alimentos o uso de la naturaleza.

“Tu estado de ánimo influye mucho y el cómo lidias con la vida. Tu cuerpo es muy sabio y te dice todo lo que necesitas. Si le das buenos alimentos y vitaminas se va curando solo. Todo siempre está en la comida, que ella sea tu medicina”, agrega Lourdes Martínez.

Cuando estamos estresadas , principal factor para la aparición de los problemas en la piel, nos apetecen más alimentos procesados o caemos en el exceso de azúcar o sal, placeres momentáneos que desequilibran el sistema nervioso. Si escogemos alimentos saludables, podemos aliviar la tensión, estabilizar el azúcar en la sangre e ir eliminando el estrés para que el órgano más grande de nuestro cuerpo luzca bien.

La Lic. Claudia Agüero, especialista en nutrición, asegura que la persona que quiere empezar a notar cambios en su piel puede seguir una dieta terapéutica, sumada a actividad física que resulta vital “para crear sustancias en nuestro cuerpo que nos dan felicidad y alejan el estrés y así la psoriasis”.

Ella revela en entrevista que “los principales enemigos de tu piel son: el consumo de bebidas alcohólicas, el gluten presente en casi todos los alimentos como pan, galletas, los embutidos y grasas saturadas que crean efecto inflamatorio y dañan las células. Además, el sobrepeso es el inicio de todos los procesos metabólicos que se dañan en nuestro cuerpo o el hígado”.

Claudia Agüero recomienda “el consumo de frutas y verduras constante, todos los días del año, no solo orgánicas sino que sean alimentos naturales, cero procesados, enlatados, empaquetados, que podamos consumirlos de manera directa y que no pierdan vitaminas y minerales con el calor y la luz. También mucha agua pura o que se puede hacer en casa con hierbas o frutas, evitar el azúcar procesada que crea estrés celular y hace que el proceso inflamatorio de la piel continúe”.

Si has tomado la decisión de darle un nuevo aspecto a tu rostro y, sobre todo, tener una piel sana, es vital que te concentres en limpiarlo todos los días de una manera correcta con aceites naturales que tengan propiedades antiinflamatorias, así como un toner e hidratante facial y dale un poco de relajo con pequeños masajes en círculos ascendentes. A esto súmale una correcta alimentación y antes de buscar un aspecto exterior extraordinario, observa en tu interior que todo esté bien, tanto en tu estómago como en el estado de ánimo. Muchos problemas de piel tienen su origen en la digestión e intestinos, y ellos son sensibles a cómo comes y lo que sientes y tarde o temprano lo harán notar.