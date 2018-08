Cómo usar labiales metalizados para lucir fantástica de día y de noche

Los labios metalizados son la última tendencia en maquillaje que muchas mujeres quieren probar, pero aún no se animan a llevarlos por miedo a no saber cómo y cuándo usarlos. Si eres una de ellas, tranquila, líneas abajo la experta de belleza, Diana Ibarra, recomienda algunos tips.

Esta temporada se inspira en lo mejor de los años 80 y nos invita a apostar por tonalidades audaces para los looks. En ese sentido, nos recomienda incluir versiones metalizadas sin pensarlo dos veces.

Para comenzar con esta onda, se puede elegir la versión con la que más te sientas cómoda. Por ejemplo, si te maquillas los labios con rosa, la profesional indica usar un rose gold o cobre. Es muy importante perfilarlos correctamente para conseguir un excelente resultado, para ello, necesitas un lápiz delineador para no pasarse de las líneas.

¿Queda mejor de día o de noche?

Esta nueva onda no es excluyente y la clave está en elegir el color correcto para cada ocasión. Es decir, lo puedes llevar tanto de día como de noche. Un tono rosa, nude o marrón metalizado puede funcionar perfectamente a plena luz de día e incluso se puede incluir un ‘color block’ (consiste en combinar dos o más prendas de colores llamativos) para los ojos y rubor para resaltar la textura iluminada.

Para la noche, nos indica seguir la regla de usar labios potentes y rostro natural. Se puede acertar con un labial ultraviolet, el color del año, para acentuar las facciones y complementarlo con un trabajo en las cejas y pestañas marcadas. Recuerda que los tonos vivos siempre te darán mayor luminosidad.

Para lograr este look, utiliza los labiales metalizados en tonos: Sugar Plum, Sunkissed cooper, Petal to the metal y Hot pink, dentro de la línea At Play de Mary kay.