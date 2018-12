¿Cómo transformar tu look de día a uno de noche usando solamente un labial?

Durante el mes de diciembre es normal que las personas, después del trabajo, tengan reuniones con amigos, intercambio de regalos, etc. Eso ocasiona que las mujeres escojan el outfit que llevarán a la oficina y el maquillaje que usarán con más cuidado de lo usual, ya que este debe ser adecuado para ambas ocasiones.

Porque lo cierto es que a veces no se cuenta con el tiempo suficiente para cambiarse o crear otro look . Felizmente, eso ya es cosa del pasado y ahora puedes darle un toque diferente a tu make up usando un labial.

A continuación, los especialistas de Ésika te cuentan el secreto y te explican cómo crear un look que sirve para el trabajo y un after office .

Para el día

Prepara tu rostro aplicando base, polvo y corrector. Luego, realiza un cat eye utilizando un delineador negro, después coloca rubor, iluminador y el labial rosado doré de su línea HD Transform, los cuales se caracterizan por tener dos colores en uno.

Estos labiales se volverán tus favoritos. (Foto: Ésika)

Para la noche

Aplica en tus labios el lado satinado y listo, ahora tu look resaltará y lo mejor es que no tuviste que maquillarte nuevamente para lograr ese efecto.