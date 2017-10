¿Cómo preparar agua micelar en casa?

El agua micelar es un desmaquillante que no solo te ayuda a borrar cualquier rastro de sombras, delineador o labial de tu rostro, sino que protege tu piel del daño que estos productos de belleza puedan causarle.

Asimismo, si no encuentras un lugar que la ofrezcan, también puedes prepararla en casa y los especialistas de Linio es explican cómo.

Ingredientes

90 ml de agua purificada

6 ml de glicerina

3 ml de jabón líquido neutro

2 ml de aceite esencial de rosas

Modo de preparación:

Mezclar todos los ingredientes, esperar unos minutos y aplicarla en la piel.

Ahora, ya no tienes excusa para no usar el agua micelar y empezar a cuidar tu piel, para evitar el envejecimiento prematuro, algo que se puede presentar al no usar los productos de belleza adecuados o no desmaquillarte antes de dormir.