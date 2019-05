¿Cómo maquillarte para ir a una cena?

Salir a cenar con amigas o esa persona especial puede causar grandes dolores de cabeza a algunas mujeres, ya que encontrar el outfit ideal y sobre todo decidir qué maquillaje llevar no es algo sencillo para muchas de nosotras.

Bueno, no te desesperes porque hay algunos tips que al seguirlos lograrás obtener el make up que buscas. De acuerdo con Anelle Kaplivsky, Lead Make Up Artist Maybelline Perú, los colores que dependen de tus preferencias.

En los ojos, si usas un outfit neutral se recomienda aplicar sombras moradas o azules, ya que le darán un poco de color a tu mirada. En cambio, si tu ropa combina varios tonos lo ideal es usar colores neutrales como champagnes, naranjas y marrones.

Sigue estos consejos para que maquillarte no te cause dolor de cabeza. (Foto: iStock)

Si llevarás tonos fuertes en tus ojos, lo aconsejable es un tono sutil (nude o rosa suave) para que la atención de todos esté puesta en tu mirada. La maquilladora, también resalta que antes de empezar a realizar los pasos es importante aplicar un día antes una mascarilla en tu cara.

Asimismo, no te olvides usar base y corrector de acuerdo con tu tono de piel, hacerte las cejas, aplicar máscara de pestañas, poner primer en tus párpados para que las sombras duren más, fijador y disfrutar del evento.