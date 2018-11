¿Cómo lograr que el color de tu cabello teñido dure?

Un cambio de look no le cae mal a nadie y con la llegada de fin de año es probable que muchas chicas se animen a hacerlo. Si optas por teñirte el cabello, déjame decirte que para que ese color dure y con el tiempo su tonalidad no luzca diferente existen puntos que debes tener en cuenta.

Y es que si no tienes ciertos cuidados probablemente tu cabello rubio se vuelva verde, los negros pueden lucir pardos y los castaños o rojos posiblemente se volverán anaranjado, algo que a nadie le agrada.

Teniendo en cuenta ello, los especialistas de Moroccanoil, te comparten algunas recomendaciones.

1. Cuídalo desde la coloración

Con el tiempo, los pigmentos utilizados para cambiar el color de tu melena van perdiendo intensidad, lo cual ocasiona que poco a poco se vean de un tono diferente. Una forma de prevenir eso es que para su lavado uses productos sin especiales.

Sigue estas recomendaciones para cuidar tu cabello teñido. (Foto: GettyImages)

2. Termina la coloración con un tratamiento

Cuando el proceso de teñido finalice es importante que solicites un tratamiento extra para que tu look tenga un aspecto más brillante.

3. Nutre tu cabello

Algunos procesos de teñido necesitan decoloración previa, lo que ocasiona que tu pelo se vuelva quebradizo. Para evitar eso es importante utilizar productos que ayuden a fortalecerlo.

4. Pasos a seguir al lavarlo

Iniciar con el un shampoo para cabello teñido, luego el acondicionador y posteriormente enjuagar. Si deseas dos veces a la semana puedes usar cremas para hidratarlo.