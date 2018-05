¿Cómo hacer crecer tus cejas con aceite de ricino?

Si sientes que a pesar del maquillaje y los cientos de tips de belleza aún no encuentras el punto perfecto en tu mirada, puede ser que probablemente no has tenido el diseño correcto para tus cejas .

La tendencia hace algunos años era llevar las cejas delgadas, pero ahora se prefieren más pobladas. Esto sí, debes elegir la forma que más se acomode a tu fisionomía.

Recuerda que las cejas cambian por completo tu rostro, por ello conoce un truco que te fascinará.

La solución es muy sencilla: aceite de ricino. Este maravilloso producto logra aumentar la circulación de la sangre hacia los folículos capilares, lo que favorece el crecimiento del vello.

El aceite de ricino tiene propiedades cosméticas que podemos aprovechar en casa.(Foto: Pixabay)

¿Cómo aplicar el aceite de ricino?

Mezcla 2 cucharaditas de aceite de ricino con el contenido de una cápsula de vitamina E y 1 cucharadita de aceite de menta.