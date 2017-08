¿Cómo evitar que se arruine tu delineado?

El maquillaje ayuda a resaltar la belleza femenina y lucir un rostro perfecto, pero cuando menos te das cuenta, el color negro se apodera de todo el ojo por culpa de lápiz delineador.

Si eres de las mujeres que sufre constantemente porque tu make up no dura ni una hora en su lugar, estos trucos te ayudarán a que no se corra. ¡Toma nota!

1. Evita los delineadores blandos, ya que no pintan muy bien. Para evitar esto, elige marcas recomendadas por tus amigas que les haya funcionado. También elige el que vaya con tu tipo de piel.

2. Delinea tus ojos y después aplica corrector justo debajo de la línea, casi en la base de tus pestañas. Esto ayudará a que el maquillaje no se corra.

3. Después del lápiz pasa una brocha con un poco de sombra del mismo color, sacude para retirar el exceso y da pequeños toques sobre la línea para sellarla.

4. Haz la línea del delineado muy delgada y después utiliza una sombra del mismo color para hacerla un poco más gruesa. Si el delineador se corre un poco, no se notará por la sombra difuminada.

5. Con la ayuda de un pedazo de algodón, frota todo el párpado con vaselina antes de comenzar a maquillarlo, notarás que tu delineado durará mucho más.