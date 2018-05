¿Cómo cuidar tu cabello en la temporada de frío?

Cada cambio de estación requiere que hagamos algunos retoques en nuestra rutina de belleza, sobre todo en el cabello para mantener en orden el frizz, que suele ser más frecuente en temporada de frío.

Si este suele ser tu caso, no desesperes. Aquí te compartiremos una guía que en pocos pasos te ayudará a cuidar y fortalecer tu melena.

1.Usa acondicionador

Esto no quiere decir que el resto del año no lo uses, solo que en este período tienes que ser más cuidadosa respecto a su aplicación. Póntelo de medios a puntas, pero nunca en la raíz. Así podrás controlar el frizz por más tiempo.

2. No lo laves diario

Es una alternativa cuando hace frío, ya que el cabello tiende a deshidratarse con este clima. Los expertos recomiendan no lavarlo todos los días y usar un champú seco si tu pelo es graso.

3. Evita la plancha y secadora

En esta temporada la melena está mucho más sensible debido a la temperatura. Si usas la secadora, plancha u otra herramienta, solo le robarás hidratación y aumentarás el frizz.

4.Utiliza aceites protectores

Son tus mejores aliados para lucir una cabellera espectacular en cualquier época del año. Entre los más conocidos están: el aceite de argán, coco, almendras y de oliva.