Bella Hadid y sus 3 trucos para lograr un efecto 'no-make-up'

La modelo Bella Hadid es un referente en el mundo de la belleza y todo lo que lleva se convierte en tendencia casi de inmediato. Sus looks son muy llamativos por lo que nunca pasa desapercibida, además de lucir una piel lozana y sus cejas muy perfiladas.

En ese sentido, para conseguir imitar su maquillaje natural que tanto favorece, ella misma ha revelado cuáles son los pasos que sigue todos los días para verse increíble. ¡Entérate cuáles son!

1.Lápiz de labios y ‘gloss’ para una boca más carnosa

Aunque su rostro pase por las manos de los mejores maquilladores, la modelo prefiere delinearse los labios ella sola. “Tengo mucho cuidado de seguir los contornos de los míos con el lápiz”, asegura. Para ello, un truco indispensable para mejorar la precisión es asegurarse que la mina esté bien afilada. El otro paso que repite para que sus labios parezcan gruesos es utilizar un gloss que le ayuda a conseguir un ‘efecto volumen’ instantáneo. Los colores perfectos para lograr la ilusión óptica en tu boca son los naturales: rosa claro y nude.

2. Rellenar el arco de las cejas

“Siempre he tenido unas cejas muy finas, como las de mi padre. Nunca me gustaron demasiado, pero en aquel entonces no sabía que se podía hacer algo para arreglarlo”, comenta Bella. Fue así como decidió fijarse en las técnicas de los maquilladores y ahora utiliza siempre un lápiz para rellenar el extremo exterior de sus cejas; y en la parte superior del arco crea un ‘efecto lifting’ al levantar la mirada.

3. Rizar las pestañas para abrir la mirada

Para terminar, los ojos son una parte muy importante en todos los looks de Bella Hadid y para ello recurre a una técnica común: el rizador de pestañas. “Siempre lo utilizo, aunque no vaya a llevar máscara de pestañas”, indica.

DATOS CLAVES – BELLA HADID

Isabella Khair Hadid, más conocida como Bella Hadid , nació en Los Ángeles, California, el 9 de octubre de 1996.