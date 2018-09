Aprende a maquillar las cejas poco pobladas

¿Eres de las mujeres que le falta pelos en las cejas? No desesperes, ya que no hay nada que un buen truco de maquillaje no lo solucione. Líneas abajo te contamos cómo lograr tenerlas pobladas. ¡Presta atención!

Las cejas son el marco de la cara y por ello un correcto diseño te cambia el rostro por completo. Pero ¿qué pasa si te quitaste demasiados pelitos, son disparejas o no tienes? Simplemente maquíllalas de manera natural.

Pasos

Para trazarlas, lo primero que debes hacer es peinarlas hacia arriba. Esto te ayudará a ver cuanto espacio queda para completar.

Luego, usar un lápiz para medir el comienzo y el término de tus cejas. Debe iniciar por encima del conducto lagrimal y el final tiene que partir desde tu nariz.

Es el turno de rellenarlas. Escoger un producto que más se acomode contigo, es aconsejable una sombra marrón, ya el tono negro suele endurecer las facciones. Y para cubrir los espacios, puedes ‘falsificar’ usando un lápiz, luego peinar con un gel transparente.

Para que tengas más claro el proceso, aquí te dejamos un video referencial