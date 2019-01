6 consejos para que tu maquillaje resista a los efectos del verano

Para muchas mujeres, lograr que su maquillaje se dure por varias horas en el verano es algo casi imposible, ya que la piel suele transpirar y eso provoca que todos los productos que te aplicaste empiecen a desvanecerse y den la apariencia de que lo que llevas en tu rostro se está ‘derritiendo’.

¿Te ha pasado? A muchas nos ha ocurrido, pero felizmente existen maneras de evitar que siga sucediendo. A continuación, los especialistas de Maybelline New York te comparten algunas recomendaciones para que no te vuelva a pasar y tu make up luzca fabuloso.

1. No utilices mucho iluminador, ya que la luz del verano hará que cualquier error que cometas al maquillarte se note con más facilidad.

2. Usa otro color de base, especialmente si acudes a la playa porque es probable que estés bronceada y tu rostro necesite un tono diferente.

3. Aplica a tu rostro productos a prueba de agua, ya que estos son resistentes al sudor. Así no te preocuparás por retocar tu look a cada instante.

4. Recuerda utilizar primer, ya que ayuda a atenuar la apariencia de los poros y también a que tu maquillaje se vea perfecto.

5. En el verano, es aconsejable usar una base con factor de protección solar, ya que así te verás fabulosa y cuidarás tu piel.

6. Para que tus pestañas se mantengan rizadas y voluminosas todo el tiempo es mejor que uses una máscara a prueba de agua.