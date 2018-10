4 tips para que tus uñas luzcan fabulosas en Halloween

Llegó Halloween y es probable que muchas chicas hoy al terminar su jornada laboral acudan a casa para alistarse y poder ir a alguna fiesta con sus amigos. Probablemente antes de salir de su hogar ya dejaron listo su disfraz y eligieron los productos que usarán para maquillarse.

Sin embargo, algo que pocas mujeres tienen en cuenta es que sus uñas también deben tener un diseño alusivo a la fecha o al look que llevarán esta fecha. Sabiendo ello y para ayudarte a que tu manicure dure por varios días, los especialistas de Masglo te brindan algunas recomendaciones.

1. Colores

Puedes aplicar tonalidades una de acuerdo con tu disfraz o simplemente pintar tus uñas de fucsia, negro, blanco, naranja o verde, colores relacionados a la fecha.

2. Toque especial

Si te vestirás de bruja utilizar uñas en punta le darán a tu look el toque que quieres. Si decidiste disfrazarte de tu heroína favorita puedes optar por su escudo en alguna de ellas.

3. Tiempo de aplicación

Si no cuentas con muchas horas, entonces es mejor que optes por un estilo simple porque en algunos casos puede tomar hasta cuatro horas. Además, así no pedirás que se apuren y no obtengas los resultados esperados.

4. Cuidado con los productos que usas

Tus uñas son muy importantes, por lo que no debes utilizar cualquier producto, ya que pueden causar que se vuelvan amarillas o quebradizas.