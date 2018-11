4 cosas que debes tener en cuenta antes de pintarte las uñas

Pintarte las uñas no es tarea fácil y no nos referimos por el hecho de que al hacerlo puedas manchar otras partes de tu dedo, sino que antes de realizarlo debes tener presente que el color que uses reflejará parte de tu personalidad.

Por tal motivo es importante que la tonalidad que llevarán tus uñas no sea elegida solamente por el look que usas ese día, sino también pensando en otros aspectos.

Sabiendo ello, los especialistas de Masglo, te dicen cuatro cosas que debes tener en cuenta al elegir un color de esmalte.

El color de tus uñas debe ir con tu personalidad. (Foto: Pixabay)

1. Color de la temporada

Por ejemplo, para la primavera-verano, el morado, verde oliva y rojo intenso serán los favoritos de la estación.

2. De acuerdo con tu tono de piel

Para las chicas de tez clara lo recomendable son los colores oscuros y para aquellas que son trigueñas lo ideal son los esmaltes nude claro, ya que ayudan a iluminar la uña.

3. Según la ocasión

Para la oficina se aconseja utilizar colores casuales como lila o rojo claro. Asimismo, si deseas usar algún diseño, lo mejor es un estilo francés o trazos simples.

4. Depende el estilo de tus uñas

Si estas so escamadas, lo ideal es no usar tonos oscuros porque estos se levantarán con rapidez y tu estilo durará poco tiempo.

Cabe desatacar que, para mejores resultados, los especialistas indican que es importante seguir tres sencillos pasos: aplicar una capa de base apropiada, luego dos del esmalte elegido y finalmente el brillo.