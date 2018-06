3 trucos para decirle adiós al vello facial

La mayoría de las mujeres consideran que el vello, más si es en el rostro, es antiestético. Por tal razón, buscan utilizar métodos que no sean invasivos o costosos, como el láser. Pero no te preocupes, existen remedios caseros para deshacerse de esos pelitos no deseados que crecen en la cara.

A continuación, te presentamos 3 trucos efectivos para eliminar los vellitos del rostro:

1.Mascarilla de huevo

La clara de huevo es un hidratante bueno, pero al agregarle azúcar puedes disminuir el vello facial considerablemente.

Necesitas mezclar dos cucharadas de azúcar con una clara hasta obtener una consistencia como la miel. Luego, aplica sobre tu cutis y espera a que se seque. Después quítatela en la dirección opuesta al crecimiento del pelo.

2. Tomar té de menta

El té de menta te ayudará a reducir el vello de todo el cuerpo porque disminuye la presencia de testosterona. Solo necesitas incorporar este líquido a tu dieta diaria.

3. Mascarilla de cúrcuma

La cúrcuma tiene propiedades antisépticas y antibacterianas, pero también combate el vello. Para la mascarilla utiliza 3 cucharadas de sal de mar, 6 cucharaditas de cúrcuma en polvo y 5 cucharaditas de leche de almendras.

Combina todos los elementos hasta que se forme una pasta. Aplica esta mezcla en el área afectada y masajea en dirección del crecimiento del pelito. Deja actuar de 15 a 20 minutos, enjuaga con abundante agua fría.