3 técnicas fáciles de sombreado de ojos para inexpertas

Los tutoriales que encontramos en Internet nos proponen técnicas de maquillaje muy elaboradas y sofisticadas, que muchas veces no son fáciles de poner en práctica. Por tal motivo, para las que recién comienzan en mundo del make up, te proponemos 3 opciones de sombreado fáciles que te ayudarán a destacar tu look. ¡Apunta!

1. Primera opción

Es un sombreado básico donde todo el párpado móvil está maquillado de un solo color. Para lograrlo y que luzca suave, el secreto es difuminar muy bien.

Aplica un primer o pre base en todo el párpado superior para que la sombra se fije. Luego, con un pincel coloca un tono neutro moviendo en forma redonda, hasta el lagrimal. Finalmente, pon debajo de la ceja un tono claro para dar luz.

2. Segunda opción

Esta propuesta es parecida a la anterior, pero se diferencia en colocar un color oscuro desde el lado externo del párpado hacia el centro; y uno más claro en el lagrimal.

3. Tercera opción

La última opción es aún más fácil e ideal para las mujeres que prefieran el maquillaje natural. Los pasos a seguir son: elige un corrector lo más parecido a la piel. Con un pincel o hisopo sombrea el párpado completo con un rubor color naranja.