3 nutrientes que te ayudan a tener un cabello hermoso en invierno

Durante el invierno, las mujeres no suelen preocuparse mucho por el cuidado de su cabello. Esto debido a creen que durante esa estación no existen rayos solares que puedan dañarlo, algo que no es totalmente cierto. Y es que, si bien no son tan fuertes, igual pueden afectarlo.

Una manera de evitar y eso y conseguir que tu pelo luzca tan hermoso como deseas es bebiendo abundante agua y llevando una dieta que incluya alimentos que contenga ciertos nutrientes.

¿A qué nos referimos? Rocío Briones, docente del Instituto Carrión, nos comparte cuáles son esos y en qué frutas o verduras se encuentran:

1.- Omega 3

Se encuentra en el pescado y ayudará a que tu cabello se vea fuerte y brillante.

2.- Vitamina C

Se halla en alimentos como la naranja, limón y toronja, y logrará que tu pelo se vea más fuerte.

3.- Hierro

Está en las espinacas, almejas, entre otros productos que harán que tu melena sea la envidia de tus amigas.