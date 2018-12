¿Dónde radica la clave del éxito para Yuya, la conocida youtuber mexicana?

Ella no es solo conocida por sus tutoriales de belleza en YouTube, o por su peculiar timbre de voz, la youtuber Yuya ha logrado una gran legión de seguidores también por los positivos mensajes que les transmite a diario y por fomentar en ellos el amor a la vida, a no rendirse para cumplir sus metas y aceptarse tal como son.

Su historia en el ciberespacio se inició cuando grabó un video de maquillaje con el fin de ganar un concurso para unas brochas. Años después, no es querida solo en México, su país natal, sino que alrededor del mundo la adoran y no se pierden cada uno de sus consejos y novedades que publica, como el lanzamiento de su línea de maquillaje “Bailando juntos”. Ella estuvo en Perú para la presentación oficial y reveló cuál es la clave de su éxito.

“Cuando lanzamos la marca no tenía idea del camino que iba a llevar, solo que todo lo que hiciera iba a ser de corazón y me iba a involucrar. La respuesta de quienes lo consumen es irreal y solo demuestra que cuando te apasiona algo y lo haces de corazón, cosas increíbles suceden. Mi mejor consejo es que si queremos hacer algo y lo hacemos de manera honesta, todo sale bien”, indicó en conferencia de prensa.

Mariand Castrejón Castañeda, más conocida como Yuya , agregó que siempre hay que “buscar la chispa y pasión en todo lo que hacemos”, para así lograr grandes cosas en lo personal y profesional. Además, dejó en claro que el agradecimiento es uno de los pirales de su trayectoria.

“Amo la vida con locura y cuando me despierto digo: “Dios gracias”. Me inspiro constantemente en todo, en la naturaleza, los colores, me inspira la vida y lo rico que puede ser. Por eso la marca es súper colorida y tiene de todo un poco. Es algo que me ha cambiado la vida, me apasiona. Estoy involucrada en los nombres, texturas de los productos, estoy detrás, es una marca honesta y transparente”, agregó.

El delineador, la máscara de pestañas, los esmaltes, el quita esmalte, los labiales, son los productos más destacados de la colección “Bailando Juntos”. (Foto: Instagram)

Inspiración para sus fans

Los más de 13 millones de seguidores en su Instagram o los más de 22 millones de suscriptores de su canal de YouTube saben que de ella no solo obtendrán los mejores consejos de maquillaje, tips de belleza o recomendaciones de productos, sino que los inspirará a ser mejores, tener una personalidad definida y luchar contra la discriminación.

“No soy una persona irreal o fuera del mundo, soy la más imperfecta. Tengo días buenos y malos y no me gustaría que me vean como perfecta pues me equivoco, la riego, me enojo y nadie tiene que ser como yo, no podemos ser como nadie más, hay que trabajar en el amor propio pues es súper importante. Si los jóvenes se inspiran de mí, me siento honrada. Estoy aquí porque trabajo constantemente por lo que quiero, me despierto, trabajo, tomo buenos decisiones o malas pero aprendo de ellas”, indicó.

Uno de sus principales proyectos actualmente es seguir sacando adelante su exclusiva línea de maquillaje “Bailando juntos”, que ya está a la venta en Perú en la tienda Ripley y que cuenta con labiales, esmaltes, máscaras para pestañas, paletas de sombras y delineadores. Los productos están basados en sus gustos e inspiraciones. Además, propio de su sello pues cada uno de estos lleva como nombre alguna frase o palabra utilizada por ella misma en sus videos.

“Desde niña siempre quise tener mi propia empresa y este es un ejemplo para todas las mujeres que buscan hacer sus sueños realidad. Nuestra marca de maquillaje es justo eso, el reflejo de uno de los sueños más grandes de mi vida, he puesto todo mi amor, mi tiempo, mi energía y mi esfuerzo en ella”, dijo sobre el proyecto realizado en conjunto con Republic Cosmetics.