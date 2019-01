¿Cuáles son los errores de maquillaje más frecuentes y cómo corregirlos? Pautips tiene la respuesta

Si estás empezando en el mundo del maquillaje, entonces sabes muy bien que los principales productos que necesitas para lucir más fabulosa de lo que eres son base, polvos, corrector, labial, sombras y rubor.

¿Pero conoces cuánta cantidad debes colocar en tu rostro? ¿Sabías que existen técnicas para aplicarlos? Probablemente no y no te sientas mal por ello, ya que si recién inicias en el arte del make up es normal equivocarse.

Para ayudarte con eso y te vuelvas una especialista en el tema, Pautips, la youtuber colombiana, en el siguiente video te cuenta cuáles son los errores de maquillaje más frecuentes y cómo corregirlos.

Aunque, los consejos de la youtuber son muy útiles, debes recordar que en el mundo del maquillaje lo único que necesitas tener presente es que lo que lleves te debe hacer sentir cómoda.

Pautips, cuyo nombre real es Paula Galindo, cuenta con más de 7 millones de seguidores en YouTube y acaba de lanzar su línea de cosméticos que está a la venta en su país.