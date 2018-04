5 cosas que debes saber del amor a los 15

Una de las cosas que ocurren cuando tienes 15 años es que aparece tu primera ilusión, la cual no siempre es correspondida. Sabiendo ello y para ayudarte a lidiar con esa edad tan difícil, a continuación, te contamos 5 cosas que necesitas saber sobre el amor:

1.- Te romperán el corazón

Tal vez no suceda a esta edad, pero existen altas posibilidades de que ocurrirá en algún momento de tu vida. De hecho, hasta puede pasar varias veces.

2.- Tus amigas son lo más importante

Cuando tengas problemas del corazón, tus BFF serán tus mejores aliadas y las que te den los consejos adecuados.

3.- No temas decir que no

Si no estás de acuerdo en algo, solamente dilo y no evites expresarte por miedo a que a la otra persona no le agrade tu respuesta.

4.- El amor no es como en las películas

A los 15 te darás cuenta de que las películas son totalmente diferente a la vida real, por lo que mejor sigue tus instintos, estos te ayudarán a crear tu propia historia.

5.- No temas expresar tus sentimientos

Si te gusta alguien, no temas decirlo. En la actualidad, ya no es necesario esperar que un hombre lo haga, aunque debes tener en claro que podrías no ser correspondida.