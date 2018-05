Sarah Jessica Parker lanzó su colección de vestidos para novias fuera de lo común

Un vestido de novia casi siempre es sinónimo de un traje blanco; sin embargo, existen muchas mujeres que prefieren salir de lo tradicional y caminar hacia el altar con una indumentaria original. Y eso lo sabe muy bien Sarah Jessica Parker, quien presentó su nueva colección.

La protagonista de “Sex and the City” se ha convertido en un ícono mundial de la moda. Y no ajena a ello, también es diseñadora de una exitosa marca de zapatos.

En esta ocasión, la actriz debutó con su nuevo proyecto de vestidos de noviaSJP by Sarah Jessica Parker Bridal, que se venden exclusivamente para la firma de Gilt.

Esta colección cuenta con 10 prendas diseñadas para las novias modernas, no tradicionales, y está compuesta por vestidos clásicos largos, enterizos, plumas y encajes. En la parte superior de la nota, te presentamos una galería de fotos para que eches un vistazo a los modelos.