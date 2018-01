Con esta funda para celular tu pedida de mano será inolvidable

¿Llevas años con tu pareja? ¿Crees que en cualquier momento pedirá tu mano? Si la respuesta es afirmativa, entonces déjame decirte que es momento de que le regales una funda de celular nueva.

Esto debido a que han decidido crear una llamada Rokshok, la cual protege a tu móvil de caídas y, también cuenta con un compartimiento especial para guardar un anillo de compromiso.

Así como lees y lo más importante es que su ubicación se encuentra a la altura de la cámara trasera de los celulares, lista para que pueda tomar la foto mientras das el sí. De esa manera, no tendrás que pedirle a alguien que los ayude a capturar ese mágico momento.

Así lucirá la funda. (Foto: Captura/shop.trycelery.com)

El producto puede ser reservado por 39,95 dólares y estará disponible a partir de junio del 2018. Aunque, solamente harán diseños compatibles con iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone X, Samsung Galaxy S7, S8 y S8 Plus.