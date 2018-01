Así es el espectacular vestido de novia de Anastasia en 'Cincuenta Sombras Liberadas'

Al ver el tráiler de Cincuenta Sombras Liberadas , lo primero que observamos es el espectacular vestido de novia de Anastasia Steele.

Se anunció que el ajuar está diseñado por Monique Lhuillier , ella es conocida por sus increíbles diseños para matrimonios . Fue la elegida para hacer el traje con un estilo romántico, pero sin ser tradicional. Es así, que la diseñadora subió una foto a su cuenta de Instagram mostrando su creación.

El majestuoso vestido es de encaje, ceñido, con un ligero corte sirena y una hilera de botones en la espalda, y con manga larga. Sobrio y elegante. En el teaser también se puede ver que Ana lleva el cabello recogido con un broche de plata.

Monique es la responsable de que Reese Witherspoon, Lauren Conrad, Savannah Guthrie, Carrie Underwood y Britney Spears se vieran hermosas en sus respectivas bodas.

El look que se ha escogido para ella va acorde al de Grey. Él lleva un esmoquin negro con una camisa blanca. El detalle de la rosa en su solapa, le da un toque de romanticismo a la escena.

