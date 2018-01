5 razones por las que tu pareja todavía no te pide la mano

Si llevas muchos años con tu pareja, lo más probable es que tus amigas, padres y otros familiares te estén preguntando en cada reunión cuándo se casan, especialmente si ya tienes varios amigos, primas o primos de tu edad que pasaron a esas filas.

Y es que, aunque estamos en una época en la que no todo el mundo opta por esa unión, si eres una mujer romántica, lo más probable es que hacerlo te causa mucha ilusión y cada vez que mencionan el tema tu mente empieza a imaginar ese día y a preguntarte: ¿por qué no me han pedido matrimonio?

Para ayudarte a que no entres en pánico y pienses que tu chico no te ama, a continuación, te damos algunos motivos.

No entres en pánico. (Foto: IStock)

1.- No han hablado del tema

Aunque tienen muchos años juntos, hasta el momento no han conversado sobre una posible boda y solamente estás asumiendo que el paso se va a dar.

2.- No está entre sus planes casarse

Actualmente no todo el mundo sueña con contraer matrimonio, así que pregúntale y quítate la duda. De esa manera podrás analizar si hacer ese sacrificio no es un problema.

3.- No quiere tener hijos

Puede ser que entre sus planes no esté tener descendencia. Conversen y explícale que casarse no significa que eso debe suceder.

4.- Sus metas son distintas

Cada persona tiene sus propios sueños y si nunca conversaron sobre este tipo de temas, llegó el momento para hacerlo.

5.- todavía tiene planes que cumplir antes de casarse

Ahora, muchos optan por cumplir logros profesionales como maestrías o crear su propia empresa. Consulta con él si esos son sus deseos antes de ese gran paso.