5 consejos para no estresarte al organizar tu boda

Ese chico que tanto amas te preguntó si te quieres casar con él y luego de decirle que sí es momento de empezar a organizar todo, algo que conforme vayas avanzando te puede causar grandes dosis de estrés. Y es que realizar un matrimonio no es nada fácil, porque debes buscar local, elegir vestido, conseguir zapatos, etc.

Sabiendo ello y para ayudarte a que no acabes ‘calva’ y el día de tu boda uses peluca, líneas abajo te brindamos algunas recomendaciones para que la tensión no se apodere de ti:

1.- Escribe una lista con las cosas que quieres

Reúnete con tu pareja un fin de semana y por separado escriban en una hoja cómo les gustaría que fuera su boda. Luego, unan ideas y entre los dos creen otra lista basándose en las preferencias de ambos y con las que los dos están de acuerdo.

2.- Consigue una agenda especial para el evento

La mente no es una máquina y si tienes muchas cosas que hacer será imposible que recuerdes todo. Mejor utiliza un planner, créeme no te olvidarás nada.

3.- Revisa el Internet para ideas

En el mundo de las redes encontrarás de todo, así que este será el lugar ideal para que descubras dónde conseguir lo que necesitas para la boda de tus sueños.

4.- No quieras hacerlo todo sola*

Si para organizar tu matrimonio tienes que repartir el tiempo con tu horario laboral, entonces lo mejor será contratar una wedding planner. Además, para que las cosas salgan espectaculares puedes pedir a tu mamá o alguna amiga que esté presente los días que no puedes.

5.- No te crees expectativas

Si casarte ha sido uno de tus sueños desde que eras pequeña, lo más probable es que tengas todo definido. Sin embargo, a veces será imposible conseguir ciertas cosas y eso puede ocasionar que no disfrutes del evento.