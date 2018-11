Sangrado después de tomar la pastilla del día siguiente, ¿es normal?

La pastilla del día siguiente tiene efectividad plena dentro de las 72 horas de la relación sexual en que hubo riesgo de embarazo. Así hará efecto.

¿La anticoncepción de emergencia es siempre eficaz?

La pastilla de emergencia es el último recurso que tiene una mujer para tratar de evitar un embarazo luego de ocurrida una relación sexual no protegida. Sin embargo, su eficacia no es absoluta y puede ocurrir la gestación.

El éxito de este método depende fundamentalmente de la prontitud con la que haya sido utilizado ya que dentro de las primeras 12 horas del coito no protegido es capaz de evitar el 95 % de los embarazos. A partir de allí su eficacia va en descenso no aportando ninguna protección luego del quinto día de la relación.

¿Qué pasa con la menstruación luego de tomar la pastilla del día siguiente?

Si la pastilla de emergencia ha logrado evitar el embarazo, el momento en que ocurrirá el sangrado menstrual depende de la fase del ciclo en la que se haya utilizado el método.

Si la mujer se encontraba en la primera mitad del ciclo, puede ocurrir un sangrado a los pocos días de haber tomado los comprimidos de emergencia.

Si por el contrario estaba ya en la segunda fase del ciclo, la menstruación puede atrasarse un poco.

En ningún caso el sangrado debe demorar más de 20 días desde la fecha en la que se ha recurrido a la anticoncepción de emergencia. Si la menstruación no ha acontecido tras estos 20 días se sugiere efectuar un test de embarazo.

El sangrado menstrual es frecuentemente más escaso y breve luego de haber recurrido a este método.

¿Es lo mismo tomar la de un comprimido que la de dos?

Existen dos presentaciones farmacéuticas de la anticoncepción de emergencia: dos comprimidos de 0,75 mg de Levonorgestrel o un solo comprimido de 1.50 mg. del mismo fármaco. Ambos tienen la misma eficacia. Algunos profesionales prefieren la toma única ya que opinan que podría ocurrir un olvido, demora o intolerancia del segundo comprimido lo cual repercutiría negativamente en la eficacia del método.

¿Todas las mujeres pueden tomar la pastilla de emergencia?

Según la Organización Mundial de la Salud, todas las mujeres pueden recurrir a este método si es necesario.

¿Es normal que sangre días después de tomar la pastilla?

Es normal que pocos días luego de haber consumido la pastilla del día después, aparezca un sangrado. Generalmente es un sangrado leve y que dura menos días de los acostumbrados en la menstruación. Es normal porque lo que hace la pastilla del día después es impedir que aniden en el útero el óvulo y el espermatozoide, en caso de que ya se hayan unido. De manera que el endometrio que ya se ha formado, empieza a salir por el canal vaginal y se expulsa de la misma manera como ocurre en cada período. El sangrado es una señal de que sí hizo efecto la pastilla del día después.

Hay una excepción a la regla anterior. A veces no se presenta sangrado. Sin embargo, si se toma dentro de las 72 horas, debe hacer efecto. Algo importante que hay que tener en cuenta: no se debe tomar nuevamente la pastilla del día después durante los siguientes 3 meses. Esta recomendación no es un capricho. Simplemente el organismo no va a responder con la misma efectividad, incluso ni siquiera haya efecto la pastilla si no se tiene una espera de al menos 3 meses entre una dosis y otra.

Otro aspecto importante a tener en cuenta. Aunque la pastilla del día después de nos salva de embarazos no deseados en relaciones sexuales riesgosas, estamos haciéndole daño a nuestro ciclo menstrual. Con la pastilla se activa la menstruación, de manera que en los ovarios pueden quedar óvulos detenidos y con el paso del tiempo esto puede ocasionar quistes en los ovarios. Precisamente, en razón a esa ovulaciones detenidas y que no han sido expulsadas de manera natural.