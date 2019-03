¿Por qué la ropa cumple un papel importante al realizar ejercicios?

Hacer deporte es una buena manera de mantenerte en forma y sobre todo cuidar tu salud, ya que así eliminas todas las toxinas que tu cuerpo no necesita. Para ejercitarte solamente requieres tener ganas y usar la ropa ideal.

Es decir, un outfit especial para hacer deporte y con eso no me refiero a leggins, un buzo, un polo que ya no uses o algo que solamente de brinde comodidad, sino a un traje adecuado.

¿Pero por qué es tan importante eso? Y es que así podrás hacer tu rutina con mayor comodidad, elasticidad. Además, tendrás mejores resultados de lo esperado debido a que muchas de ellas también ayudan a controlar el sudor.

Los leggins deben ser de un material adecuado. (Foto: Everlast)

“Cuando una persona usa una prenda inadecuada está predispuesta a reducir su nivel de flexibilidad, también corre el riesgo de lastimar su piel. Por tal motivo, en Everlast, marca que ofrece ofrece prendas y accesorios tanto deportivos como casual, nuestros productos están diseñados con costuras planas que reducen el riesgo de fricción de la prenda sobre la piel evitando lesiones para un training intenso”, comenta Ofelia Zambrano, jefe de Marketing de Everlast.

Asimismo, si no utilizas ropa adecuada puedes sufrir inflamación de tendones o torceduras. También es importante verificar que la prenda cuente con una tecnología para controlar el sudor, por ejemplo en la marca usan la tecnología Everdri.