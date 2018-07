Mujer explica en video cómo la endometriosis afecta su calidad de vida

La endrometriosis es un padecimiento que se presenta en el útero y que afecta a las mujeres. Esta dolencia podría comprometer la fertilidad femenina. Su diagnóstico suele ser algo tardío, es por ello que se le conoce como la ‘enfermedad silenciosa’.

La presidenta de la Asociación de Afectadas por la Endometriosis (ADAEC), Soledad Domenech, grabó un video en el que explica qué es la endometriosis sin decir ninguna palabra y utilizando hojas de papel para describir lo que sufre una mujer. Se trata de un gesto simbólico, debido a que la mayoría de la gente aún no está informado sobre esta enfermedad.

La grabación fue subido en la página de Facebook de ADAEC, y ya alcanza los 151.000 reproducciones y utiliza los hashtag #rompeelsilencio #YaNoSomosInvisibles para pedir su difusión.

“Hola, quería contarte que sufro una enfermedad que me provoca fuertes dolores todos los días. Algunos me llevan a urgencias y de vez en cuando paso por quirófano. Lo provoca un tejido que invade intestinos, riñones, aparato reproductor, vejiga, pulmones y podría seguir. Me hace sangrar por donde no debo. Tampoco me deja ser mamá. Es crónico y no tengo cura. ¿Aún no sabes qué tengo? Es posible que nunca lo hayas escuchado. Yo sufro endometriosis. Ayúdame a que se conozca. Difunde este vídeo”, escribió.