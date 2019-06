¿Cómo eliminar la grasa abdominal sin cirugía?

La grasa localizada es la más difícil de bajar, pero no imposible si lo planificas con tiempo. (Foto: Pixabay)

En esta nueva era, las mujeres ya no se esclavizan en dietas estrictas y rutinas de ejercicios extremos para verse mejor. Y es que las féminas de hoy no necesitan un 90-60-90 para que se sientan seguras. Pero con la misma determinación, si aún así lo quiere, lo consigue sin penas, ni remordimientos.

Es por tal razón, que los expertos de Biomed brindan algunos consejos para llegar al verano con el cuerpo que deseamos, evitando conductas poco saludables y sentimientos de culpa.

1. Planifica con tiempo

En la época de frío, las chompas y abrigos suelen ser los mejores aliados para esconder esos kilitos de más o esas zonas en donde se tiene grasa acumulada, por eso quizás parezca muy pronto para hablar del bikini, pero recuerda que los cuerpos de verano se construyen durante el invierno.

Nuestra apariencia durante los meses de calor será el resultado de lo que hagamos en los próximos 3 o 4 meses y la clave está en trazar un plan balanceado que permita disfrutar del proceso y los resultados.

2. Régimen saludable, pero no restrictivo

Para no caer en sentimientos de culpa y frustración, lo ideal será armar un plan de 12 semanas, durante el cual podamos establecer un régimen de alimentación saludable (no dieta) y ejercicios o actividades que nos ayuden a fortalecer los músculos, acelerar el metabolismo y quemar la grasa progresivamente. Durante este tiempo debes evitar obsesionarte con la balanza, saltearte comidas, comer fuera de casa a menudo, desmotivarte o desilusionarte y comer por ansiedad.

También será importante ser flexible cuando se necesite, puedes establecer un día o dos a la semana en el que comas algo, no necesariamente saludable, que has estado deseando. No como una recompensa, solo como una forma de evitar atracones y que tu cuerpo se acostumbre a este tipo de alimentación y tu progreso se estanque.

3. Métodos alternativos

Muchas veces, y a pesar de habernos esforzado en nuestro régimen, no se obtienen los resultados deseados o se baja de peso, mas no se logra eliminar la grasa localizada. En estos casos se puede recurrir a técnicas especializadas que ayudarán a remover la grasa en determinadas áreas de nuestro cuerpo.

Entre los diferentes métodos está la criolopolisis, nueva técnica avanzada que destruye el tejido adiposo con resultados similares a la liposucción, pero sin necesidad de cirugía y de manera indolora. Este procedimiento se basa en un descenso de la temperatura de la grasa localizada por debajo de los 0ºC durante aproximadamente 1 hora. De esta manera, las células de grasa localizada, denominadas adipocitos, se destruyen por la cristalización y posterior eliminación gradual de lípidos durante un período de entre dos y seis semanas.

“La sesión dura aproximadamente 1 hora y de manera indolora remueve la grasa acumulada en abdomen, brazos, piernas o cualquier otra zona que se quiera estilizar”, afirma la Dra. Osdalis Osteicoechea, Médico Cirujano de Biomed.