¿Afecta la pastilla anticonceptiva a la salud mental de las mujeres?

La pastilla anticonceptiva en utilizada por aquellas mujeres que llevan una vida sexual activa y no quieren tener hijos. Sin embargo, se dice que su uso puede dañar la salud mental y física.

Hasta el momento eso solamente era un mito, pero gracias a un estudio publicado por Fertility and Sterility y realizado por Karolinska Institute junto al Stockholm School of Economics se ha descubierto que eso sí sucede.

La investigación llegó a esos resultados, luego de analizar por tres meses el comportamiento de 340 mujeres saludables de 18 y 35 años luego de consumir la pastilla.

Durante ese tiempo se observó su humor, bienestar, energía y autocontrol, encontrando que todas presentaron reacciones negativas luego de consumirlas.

Asimismo, un estudio llamado Mad About The Pill y publicado en The Debrief halló que algunas mujeres que utilizaban pastillas anticonceptivas desde una edad muy temprana después sufrían de depresión.

Cabe destacar que estos efectos no ocurren en todas las chicas, pero igual es importante tenerlos en cuenta si deseas empezar a usar este método anticonceptivo.