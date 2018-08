4 cosas que le ocurren a tu cuerpo si usas bolsos muy pesados

Algo que caracteriza a la mayoría de las mujeres es que no pueden salir de casa sin un bolso. No importa si van a estudiar o trabajar, siempre llevarán uno y en ese estará todo lo que necesitan (libros, billetera, maquillaje, celular, zapatos de cambio, etc.).

Lo negativo de eso es que su cuerpo se verá expuesto a cargar más peso de lo que debería, ocasionando que en el futuro ella se vuelva propensa a sufrir diversos padecimientos.

Para que las mujeres tomen conciencia sobre el tema y conozcan los males que podrían tener, The Huffington Post entrevistó a los quiroprácticos Dr. Karen Erickson y Dr. Robert A. Hayden, quienes mencionaron cuáles serán las consecuencias.

1. Afecta tu equilibrio

El cuerpo se mueve de una manera determinada, pero al colocar en uno de tus brazos una cartera pesada cuando camines sentirás que pierdes el equilibrio.

2. Dañas tu postura

Dado que un brazo cargará más peso que el otro con el tiempo uno de tus hombros estará más arriba, afectando a tu columna y espalda baja.

3. Puedes sufrir artritis en el cuello

El bolso con todos los objetos que ‘necesitas’ hará que tus músculos se pongan rígidos, especialmente en la parte alta de tu espalda. Esta situación ocasionará que tengas dolor en el cuello y con el tiempo aparezca este padecimiento en tus articulaciones.

4. Sufrirás dolores de cabeza

Si cada vez que tenías esto pensabas que sufrías de migraña pues tal vez eso no sea cierto y la culpa la tenga el excesivo peso de tu cartera.