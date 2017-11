Victoria's Secret 2017: Gigi Hadid ya no será parte del desfile

Hace algunos meses Gigi Hadid confirmaba a través de su cuenta de Instagram que estaba muy emocionada por participar nuevamente (tercera vez) en el Victoria’s Secret Fashion Show, el cual este año se trasladó a Shanghái. De hecho, junto a la publicación compartió un video de ella probándose uno de los conjuntos que usó en el 2016.

Sin embargo, desde hace algunas semanas y a pocos días del Fashion Show en las redes sociales estuvo circulando la noticia de que las Gigi Hadid ya no sería parte del espectáculo. Lamentablemente, era cierta y ella lo ha confirmado en su Twitter oficial.

I’m so bummed I won’t be able to make it to China this year. Love my VS family, and will be with all my girls in spirit!! Can't wait to tune in with everyone to see the beautiful show I know it will be, and already can't wait for next year! :) x