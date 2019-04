De verano a otoño: tips de styling para que tus prendas favoritas sigan siendo parte de tu look

Reutilizar es la clave para estar a la moda. En días en los que el otoño ha llegado, pero los rayos solares aún acompañan, muchas mujeres pasamos por la ardua labor de elegir un look con prendas que no nos provoquen demasiado calor y que a la vez nos abriguen un poco si es que la tarde se pone fría. Para no tener que comprar demasiadas cosas nuevas, aquí te contamos cómo convertir aquellas del verano en tus básicos para las siguientes semanas.

De esta manera, sin invertir dinero, podrás darle un nuevo aire a tu armario en este periodo de transición hacia el invierno y, sobre todo, sintiéndote cómoda y con mucho estilo, ya sea para el trabajo, reunión de negocios, cena con amigos o aquella cita romántica.

Para lograr esta transición de estilo verano- otoño sin tener que decirle adiós a esas prendas ligeras veraniegas que tanto nos gusta, los especialistas de Nautica comparten algunos tips de styling que toda mujer debe tener presente para combinar de la mejor manera sus prendas favoritas.

1. Si quieres seguir usando tus vestidos veraniegos, no tienes por qué no hacerlo. La clave está en combinarlos con una camiseta o polo de color básico por debajo y cambiar las sandalias por zapatillas. Te sentirás súper cool y cómoda para tu día a día.

2. Las faldas o minifaldas que tanto usamos en los días de sol no tienen que ser una pieza que debes guardar en otoño. Puedes unirlas con camisas manga larga que te abriguen, pero te den un look más formal, así como polos de rendimiento que se ajusten a tu temperatura y te den un aspecto deportivo.

Con el cambio de temporada, es vital dar una revisada al armario y ver con qué prendas contamos para afrontar el otoño. Los vestidos y faldas son infaltables. (Foto: Nautica)

3. Si eres de las que disfrutó el verano luciendo radiante con blusas de encaje, estas también pueden formar parte de tus atuendos con pantalones más abrigados, botines y buenos accesorios.

4. Los jeans son un clásico de cualquier temporada y si amaste usarlos con sandalias de tacón en los primeros meses del año, ahora puedes seguir haciéndolo, solo que con blusas de manga larga.