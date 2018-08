Taylor Hill, el 'ángel' más joven de Victoria's Secret

Taylor Hill tiene 22 años (5 de marzo de 1996) y a su corta edad puede jactarse de ser uno de los ‘ángeles’ más jóvenes que tiene Victoria’s Secret y tener una amplia carrera en el mundo del modelaje.

Nació en Palatine (Illinois), pero creció en Arvada, Colorado, lugar donde fue descubierta a los 14 años por Jim Jordan (famoso agente y fotógrafo). Sus hermanos Chase, Loganrae y Mackinley Hill también se dedican al modelaje.

Debut:

Taylor Hill firmó contrato con IMG models a los 14 años, pero a los 17 empezó a estar presente en las pasarelas desfilando para marcas como Ralph Lauren, Dolce&Gabbana, Fendi, Versace, Chanel o Marchesa. En el 2015 fue nombrada modelo del año y ha sido elegida por People como una de las 100 personas más bellas del mundo.

Características:

Mide: 1,76 metros

Pesa: 55 kilogramos

Medidas: 81-58.5-87

Victoria’s Secret Fashion:

Participó por primera vez en el 2014 presentando la línea Pink y al siguiente año fue elegida como uno de los nuevos ‘ángeles’ de la marca. Desde ese instante ha estado presente en campañas de publicidad de Victoria’s Secret. Hasta el momento no ha llevado el Fantasy Bra, pero en varias ocasiones fue la encargada de abrir algunos segmentos.

Otras campañas

Taylor Hill es una de las modelos infaltables en las Semana de la Moda de Nueva York, Londres y Milán. En el 2016 protagonizó una campaña para Topshop y también ha sido protagonista del catálogo de la firma de lencería Intimissimi.

Frases célebres:

“En el colegio era el blanco de todas las burlas, nunca me gustó. Estaba lista. No me importaba no pertenecer a ese mundo. Era una nerd y no les agradaba”, dijo la modelo en una oportunidad a Cosmopolitan.