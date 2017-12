Estas zapatillas de Selena Gomez con reconocida marca es lo que quieres en Navidad

No cabe duda de que Selena Gomez es la prueba viviente de que cuando alguien quiere ser exitosa, no habrá nada que lo impida. Porque, el sufrir de lupus y tener que lidiar con un trasplante de riñón no ha impedido que 2017 sea considerado como su mejor año.

Y es que, la ex estrella de Disney acaba de lanzar un nuevo disco, trabajó con Woody Allen en una película y 13 razones, la serie en la que fue productora ha sido un éxito rotundo. A eso, debemos agregarle que se acaba de unir a Puma para ser imagen de sus nuevas zapatillas Phenom y próximamente junto a la marca lanzar una colección especial, demostrando que también tiene talento para la moda del calzado.

Cabe destacar que esta no es la primera participación de Selena Gomez en el mundo del diseño, de hecho, ella acaba de crear junto a Coach una línea de carteras.

