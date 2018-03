Selena Gomez lanza secuela de exclusiva colección que incluirá linda sorpresa

No cabe duda de que, con los años, Selena Gomez se ha convertido en un referente de moda para las adolescentes y mujeres del mundo, logro que ha hecho que algunos diseñadores y empresas soliciten su colaboración.

Es así como en el 2017 se une a Coach, marca exclusiva de carteras, para crear un bolso llamado satchel en rojo, beige y negro.

Este tuvo mucho éxito, por lo que en el 2018, la ex estrella de Disney volverá a colaborar con ellos, pero con una línea llamada CoachxSelena, la cual tendrá una sorpresa.

“¡Mi segunda colección con Coach va incluir ropa! Estoy muy agradecida de haber trabajado en esto con Stuart Vevers. No puedo esperar para enseñarles todo este otoño,” publicó la actriz en su Instagram.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Gomez crea una colección de este tipo. De hecho, en el 2009, Selena lanzó su línea de ropa Dream Out Loud, cuyas ganancias eran para apoyar a su campaña ‘Truco o Travesura’ (Trick Or Treat) para UNICEF.