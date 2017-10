Selena Gomez: 4 accesorios de su exclusiva colección que querrás tener

Selena Gomez no es solo una de las celebridades con más seguidores en Instagram sino también todo un referente si hablamos de moda. Es por este motivo que realizó una colaboración especial con el director creativo de Coach, Stuart Vevers, para presentar una colección que se ha robado la mirada de miles en el mundo entero.

Si bien el Selena Grace, un bolso tipo carryall con doble asa es el icónico de la propuesta, no es el único que está disponible.

Esta cartera que la encuentras en los colores rojo, que es el que lleva en las imágenes de la campaña, beige y negro, es una pieza que refleja el estilo fresco y juvenil de la cantante estadounidense.

It’s official. The Selena Grace bag is available today. Discover the entire #CoachxSelena collection on Coach.com. Link in bio. #CoachFall2017 #CoachNY @selenagomez Una publicación compartida de Coach (@coach) el 1 de Sep de 2017 a la(s) 8:02 PDT

El Selena Grace incluye toques personales de la artista: una etiqueta que lleva su firma, un storypatch cosido dentro del bolso con un mensaje de empoderamiento: “To be you is to be strong” (ser tú mismo, es ser fuerte). El bolso se personalizó con la frase “Love Yourself First” (ámate a ti mismo primero), escrito con la letra de Selena Gomez, inspirada en uno de sus tatuajes y que fue grabada en la base del bolso.

Coach x Selena Gomez también incluye marroquinería pequeña y accesorios de cuero que estarán disponibles por un tiempo limitado (charms, billeteras y un bolso Selena Wristlet) y que ya puedes adquirir en la tienda de la marca en Perú, ubicada en el CC Jockey Plaza.