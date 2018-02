San Valentín: ¿qué prendas debo usar según mis planes?

A pocas horas de celebrarse San Valentín de seguro que ya tienes en mente el outfit que usarás para salir con tu pareja, futuro novio o mejores amigas, pero si eres el pequeño grupo de mujeres que aún no tiene la más mínima idea y recién irá a su clóset a ver qué hay, no te preocupes, te traemos la solución.

Lo primero que debes tomar en cuenta es que las prendas que elijas tienen que ir acorde al lugar que vas a visitar, ni modo que te aparezcas demasiado sensual a un restaurante cinco tenedores.

Sandra Andrade, diseñadora de moda y Jefe de Marketing del Instituto CEAM, te trae algunas propuestas tomando en cuenta las diversas alternativas que hay para celebrar el Día de San Valentín.

La clave está en hacer el mejor match con el lugar al que están yendo, por eso hay que tener en claro dónde será la cita, así evitaremos que uno de los dos esté más casual o más elegante que el otro.

Una nueva cita

Si tu San Valentín será también tu primera cita probablemente hayan elegido un lugar elegante para cenar, así que el estilo que optes tiene que ir acorde con él. Una falda midi no tiene pierde. La recomendación es que la uses con zapatos de taco bastante altos para que no se acorte tu altura (a no ser que eso quieras). También puede optar por un vestido corto y sin mangas, es un clásico que jamás falla.

Si tu cita es mucho más casual y no te sientes cómoda yendo en vestido o falda, también tienes otras buenas opciones como pantalones, enterizos o shorts que están muy de moda

Una noche memorable

Si lo que deseas es impactar con lencería, es el momento perfecto de usar rojo, lo bueno, es que vas a encontrar opciones en todos los estilos, desde los más dulces y juguetones hasta los más sexys y atrevidos. También puedes optar por otros colores como el negro (muy elegante), blanco para que te veas angelical o encaje y transparencias.

San Valentín con amigas

Salir con un grupo de amigas a celebrar una amistad de años es una gran idea si todas están solteras. Elige un outfit cómodo, que te de muchas alternativas en caso la salida se convierta en una fiesta. Un top blanco y una falda media campana siempre son una buena opción que puedes usar con balerinas o zapatos altos.