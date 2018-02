¿Qué escote uso según mi tipo de cuerpo? Laura Opazo te ayuda a no equivocarte

Cómo elegir la prenda perfecta acorde a la esencia y cuerpo de cada mujer es una tarea que, a veces, se vuelve muy complicada y más aún si hablamos de escotes, pues no a todas le va bien andar mostrando de más.

El escote, además de ser muy femenino, puede estilizar muchísimo la silueta de una chica. Si eliges una prenda con uno que te favorezca te resaltará mucho la zona del busto y, además de estar más bella, serás mucho más sexy.

Para que no cometas ningún error al momento de ir de compras, te presentamos los consejos de Laura Opazo, experta en estilismo y personal shopper española, además de conductora de la nueva serie “De compras en Madrid” por Más Chic.

Desde España, ella conversó con peru.com y dijo que antes de ir por nuevas prendas para el clóset, “lo importante es conocernos, saber observarnos, tener nuestros propios referentes culturales, sacar el mayor partido a nuestros puntos fuertes y experimentar hasta que encontremos nuestro propio estilo, aquel que mejor defendamos y nos defina”.

A continuación te presentamos los consejos de Laura Opazo para que el escote te haga ver mucho más sensual.

1. Hay que tener en cuenta no solo la talla de busto sino también el tipo de hombro, el largo del talle, los brazos y… el mentón. Una persona con la barbilla afilada no debe decantarse por los escotes en pico para no acentuar más este efecto longitudinal y por el contrario debe abusar de escotes tipo barco, escotes cuadrados para contrarrestar el efecto y buscar el equilibrio.

2. Con mucho pecho va perfecto el escote pico para estilizar.

3. Si además de pecho tenemos barriga o el tórax ancho, el escote cruzado es el ideal.

4. En ambos casos debemos evitar los tejidos gruesos, con brillo, los volantes y los tonos muy claros, así como los estampados grandes.

5. Si tenemos poco pecho, el escote redondo y el barco van muy bien. Podemos usar estampados pequeños, colores claros, volúmenes y tejidos gruesos. De todas formas esto es una generalidad y habría que ver cada caso concreto.

A las mujeres nos gusta lucir la ropa y, sobre todo, que nos quede bien. Por eso, los consejos de la experta Laura Opazo caen a la perfección. (Foto: Más Chic)

