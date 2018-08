¿Qué colores debes evitar combinar al vestirte?

Al despertar, algo que causa fuertes dolores de cabeza a la mayoría de las mujeres es qué ponerse y sobre todo qué colores combinar. Si tenemos en cuenta que en el clóset de una chica hay una gran variedad de tonos, sabemos que lograr eso es muy difícil.

Y es que al vestirte es importante que tu outfit te haga sentir fabulosa, algo que no podrás lograr si el vestuario que llevas no te produce comodidad al 100%. Para ayudarte y que esto ocurra o vuelva a suceder, a continuación, te contamos cinco combinaciones que debes evitar.

1. Azul marino y negro

Ambas son tonalidades oscuras, por lo que ninguno resaltará sobre el otro y hasta puede hacerte lucir más seria de lo que te gustaría.

2. Verde y rojo

Si no es época de Navidad, entonces ese look no es una buena opción. Así que no lo utilices.

3. Naranja y rojo

Son muy similares, por lo que pueden dar la impresión de que estás un usando una ropa ‘vieja’ o desgastada.

4. Negro y marrón

Al igual que en el primer caso, estos colores son muy oscuros así que tu look no se verá como deseas. Si te gustan, mejor sigue un estilo monocromático.

5. Morado y naranja

Te haría resaltar demasiado y lo más probable es que después de unas horas esa sensación no te agrade.