Plus size fashion showroom se realizará este fin de semana en Lima

A todas las mujeres nos encanta lucir fabulosas, el inconveniente es que si no tienes las medidas que suelen ser comunes para la industria, resulta un poco más complicado encontrar prendas en los centros comerciales. Es aquí donde muchas pueden sentirse incómodas o en contra de su figura, sin imaginar que sí hay una solución.

Esta la descubrieron Lisset Guadalupe y Gina Zorrilla, dos amigas que desde que se conocieron en la universidad decidieron emprender un negocio pensando en las chicas plus size, esto debido a que son pocas las marcas que ofrecen productos para ellas.

Si este es tu caso o quieres sorprender a tu mejor amiga con un regalo por Navidad, este sábado 15 y domingo 16 en el Colegio Meliton Carvajal (Prolongación Iquitos 2001 – Lince) se realizará el ‘Plus Size Fashion Showroom’, evento de moda enfocado en ese público.

Aquí, las chicas plus size encontrarán más de 60 marcas dedicadas para ese segmento, por lo que podrán aprovechar para hacer un cambio de look . Y es que hallarán ropa casual, para oficina, vestidos de fiesta, ropa de baño, calzados, lencería, accesorios (joyas, pulseras, anillos, collares, correas, etc.) y también prendas para varones.

Las organizadoras comentan que la misión del evento es ayudar a elevar la autoestima de estas mujeres y que se acepten como son, dado que a veces por culpa de la sociedad sufren de discriminación.

“La expresión de nuestra personalidad se proyecta también en lo que usamos; y si nos sentimos mal con nosotros mismos, usamos ropa que no nos favorece, tratamos de cubrir lo que no nos gusta o nos vemos forzadas a comprar lo que había. Este es un primer enfoque del evento, ayudar a que las personas puedan expresarse a través de la moda”, señala Lisset.

La entrada es libre y si vas con niños pequeños no tienes que preocuparte, ya que podrán disfrutar de un show musical por Navidad y también habrá pasarela.