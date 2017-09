New York Fashion Week: Bella y Gigi Hadid brillaron en la pasarela de Prabal Gurung

Bella y Gigi Hadid son dos rostros que no podían faltar en el New York Fashion Week, uno de los eventos más esperados por los amantes de la moda y las celebridades, quienes no quieren perderse ningún desfile.

Por tal motivo, no fue sorpresa que el diseñador estadounidense de ascendencia nepalí Prabal Gurung eligiera a ambas para que presentaran su nueva colección Primavera/Verano 2018 y que se caracteriza por tener colores como

el azul cobalto, rosa fucsia y amarillo canario.

Asimismo, los volantes, las aperturas en los laterales o el centro del torso confeccionados con telas brillantes y metálicas fueron los grandes protagonistas del evento.