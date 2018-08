Natalie Vértiz busca nuevos talentos de las pasarelas en el Model of the Year Perú

Las participantes del concurso. (Foto: Model of the Year Perú)

La escuela de modelaje de Natalie Vértiz es un claro ejemplo de que a la ex Miss Perú le gusta compartir su conocimiento sobre ese mundo. Tal vez por eso no es sorprendente que este 2018 vuelve a ser la encargada del concurso Model of the Year Perú, el cual tiene como objetivo descubrir nuevos talentos.

En esta ocasión el evento contará con cuatro fechas de audición, las cuales se llevarán a cabo en la capital y otras ciudades del país: 18 de agosto en Lima (Jockey Plaza), 25 del mismo mes en la ciudad de Trujillo, 1 de septiembre nuevamente en el centro comercial de Surco y el 8 en Arequipa.

Las postulantes, quienes solamente necesitan tener de 14 a 22 años para participar, serán evaluadas por Natalie Vértiz, Stephanie Schiller y Katherine Luy. Ellas tendrán que demostrar su talento para la pasarela y fotografía, actividades en las que estarán acompañadas por las influencers Ximena Moral, Carolina Breadt, Alejandra Chavez y las modelos Alondra Garcia Miró y Valeria Piazza.

Luego, las elegidas serán preparadas en la escuela de modelaje de Natalie Vértiz y las 30 finalistas serán parte de un reality en el que todos podrán ver su avance.

Este 2018, la ganadora recibirá un contrato para ser representada por una agencia internacional y será el nuevo rostro de los catálogos de la tienda por departamento ‘Paris’.