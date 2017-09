Prendas y accesorios que harán que tengas un look perfecto de oficina

Para muchas mujeres es una tarea ardua el pensar qué prendas y accesorios son los mejores para combinar y tener un look envidiable y perfecto en la oficina.

Atrás quedaron los tiempos en que los atuendos tenían que ser básicamente un sastre o falda larga, hoy la idea está en arriesgar y sentirte lo más cómoda posible.

La principal es que sigas los códigos de vestuario de la empresa donde trabajas y crees tu propio outfit de oficina adaptándolo a tu personalidad.

Usar vestidos cortos acompañados de botas es una propuesta innovadora y de última tendencia.

(Lo urbano y sofisticado se puede mezclar en tu look de oficina. Foto: H&M)

En cuanto a las faldas, estas pueden ser largas o cortas. Siempre se verán bien con tacones altos o pequeños. Además, las puedes acompañar de una blusa o una chompa delicada.

(La creatividad y energía de las calles de Nueva York son la inspiración de la colección STUDIO AW 2017. Foto: H&M)

Las blusas siempre estarán presentes para acompañar tu look de oficina. Los hombros ‘cut-out’ están muy de moda. Al descubierto en telas de color sólido o estampado sacarán tu lado más sensual este invierno.

(Para usar este tipo de blusas, no existen límites, porque puedes llevarlas con faldas, pantalones, jeans, overoles, etc. Foto: CLAP)

Tu look no solo tiene que basarse en la ropa que luzcas, recuerda que los accesorios son básicos. No olvides llevar bijouterie adecuada pues unos lindos aretes o collar pueden marcar la diferencia.

(Las joyas son accesorios para darle glamour a tu atuendo. Estos aretes son de la Colección Crystal Mark. Foto: Avon)

Otro punto vital que debes tomar en cuenta son los zapatos que vas a lucir. Los tacones siempre te harán sentir más estilizada y le darán un toque diferente a tu manera de vestir.

(Colección de invierno Rise on High es una buen alternativa. Foto: Brauch).

Sin embargo, no todos los días tienes que ir con los dolorosos tacos 9, si luces unas ballerinas no dejarás de verte elegante. Para esta temporada están muy de moda los colores dorado o plateado.

(La nueva línea de calzado de la firma americana ya se encuentra en Perú en una conocida tienda por departamentos. Foto: Michael Kors)

La cartera ideal para ir a trabajar es aquella que sea cómoda y útil a la hora de guardar y encontrar fácilmente todo lo que necesitas llevar. El color dependerá de tus gustos, pueden ser neutros o tonos más intensos si se trata de una industria creativa.