Modelos y diseñadores se pronuncian en redes sociales por la muerte de Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld, uno de los diseñadores más aclamados del mundo de la moda ha fallecido a los 85 años y eso ha ocasionado que los personajes más importantes de las pasarelas como Gigi Hadid , Donatella Versace, entre otros se pronuncien al respecto en sus redes sociales.

Instagram ha sido la más elegida para modelos y diseñadores, quienes han acompañado sus publicaciones con imágenes y emotivos mensajes respecto al Káiser de la moda que definitivamente deja un gran vacío.

Y es que detrás de los lentes oscuros que Karl siempre se llevaba para muchos se escondía la mirada de un gran amigo e increíble creativo que hoy deja un vacío irreemplazable.

Bella Hadid

La modelo se convirtió en una de las musas del diseñador. (Foto: Instagram/Captura-Oficial)

“Nada está bien hoy.. me he quedado sin palabras y con el corazón roto por la pérdida de Karl. Su humor, ingenio, amor y pasión por la moda vivirán para siempre. Gracias por la inspiración que diste a este mundo y por todos los corazones que tocaste en este proceso. Cada vez que te vi, me sentí como la primera vez y echaré mucho de menos tus abrazos.”

Victoria Beckham

Victoria Beckham se pronunció sobre el fallecimiento del diseñador en su Instagram. (Foto: Instagram/Captura-Oficial)

“Estoy muy triste. Karl era un genio y siempre fue muy amable y generoso conmigo, personal y profesionalmente. Descanse en paz”.

Donatella Versace

El hermano de Donatella, también ha sido reconocido como uno de los más importantes diseñadores. (Foto: Instagram/Captura-Oficial)

“Karl, tu genio tocó muchas vidas, especialmente la de Gianni y la mía. Nunca olvidaremos tu increíble talento y tu inspiración infinita. Siempre aprenderemos de ti.”

Valentino

El diseñador se pronunció sobre la muerte de Karl en su Instagram. (Foto: Instagram/Captura-Oficial)

“Karl, mi amigo … ¡Siempre serás para mí el joven sonriente y lleno de vida! ¡Estoy tan triste y las palabras no pueden expresar mi dolor! Te amo mi amigo …adiós…”

Kim Kardashian

Kim Kardashian también se pronunció al respecto. (Foto: Instagram/Captura-Oficial)

“¡¡¡Perdimos a una legenda!!! ¡Fuiste una inspiración para el mundo! Hiciste mi primera presentación en el mundo de la moda y estaba tan nerviosa por trabajar con un ícono. ¡El mundo es más chic porque exististe! Estoy muy honrada por haberte conocido y haber tenido la oportunidad de trabajar contigo. Eras tan amado y te extrañaremos.”

Gigi Hadid

“Karl, extrañaré tu indescriptible presencia, observando tu calma, tu tranquilidad, genialidad trabajando, pequeños chistes, increíbles historias y experimentos con la ropa, los sets y las producciones que solo podrías imaginar. Gracias por creer en mí y por las hermosas e increíbles oportunidades que trajiste a mi carrera, pero sobre todo, gracias por darme el honor de conocer la magia detrás del mito. Nunca habrá otro Karl Lagerfeld. Hoy estoy abrumada por la tristeza, pero también por tanto amor, admiración y gratitud por ti. A todos sus queridos amigos y colegas, y a su chica favorita Choupette, mi corazón está contigo. Descanse en paz Rey Karl. No quería que llegara este día.”